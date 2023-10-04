Власти Самарской области не будут лишать Александра Ефанова звания почетного гражданина

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отказался лишать бывшего председателя 6-го кассационного суда Александра Ефанова звания почетного гражданина региона, написал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Парламентарий опубликовал ответ на свой запрос за подписью Дмитрия Азарова. В нем говорится, что процедура присвоения почетного гражданина – «сложный многоэтапный процесс, который предусматривает «широкое общественное обсуждение предлагаемых кандидатур»: «Так, решения по кандидатурам принимаются Общественной палатой Самарской области, Советом почетных граждан и ветеранов региона. Кандидатура Ефанова также получила одобрение Высшей квалификационной коллегии судей РФ». Региональное законодательство не предусматривает возможности лишения почетного звания, присвоенного при соблюдении всех процедур, отмечает глава региона.

«О том, что он лично убеждал этих уважаемых людей поддержать Ефанова — Азаров не пишет. Что ж. Другого я не ждал. Слишком тесные отношения много лет связывают этих людей»,– пишет Александр Хинштейн.

Ранее депутат направил обращение губернатору о лишении бывшего судьи звания почетного гражданина Самарской области «за заслуги в укреплении законности, значительный вклад в повышение уровня доступности отправления правосудия, защиту прав и законных интересов граждан». Эту награду Александр Ефанов получил в январе на фоне нарастающего скандала с проверками.

Подробнее о громком скандале — в материале «Ъ-Волга» «Александра Ефанова лишили статуса судьи».

Ани Айвазян