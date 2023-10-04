В Краснодаре достроили два дома проблемного жилого комплекса «Жемчужина»

В Краснодаре завершено строительство двух домов проблемного жилого комплекса «Жемчужина» на улице Шаляпина. По информации прокуратуры Краснодарского края, на объекты выдали разрешение на ввод в эксплуатацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева

Завершение возведения домов-долгостроев позволило восстановить права 300 обманутых дольщиков, отметили в ведомстве. Строительство завершил Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Кубани.

Возведением жилого комплекса занималась компания «СтройМеталлИнвест». Сдача домов была запланирована на конец 2016 года, однако работы затянулись, а в 2018 году застройщик был признан банкротом. В отношении директора стройфирмы Игоря Малышева было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, за строительство многоквартирного дома по ул. Шаляпина, 30/1 дольщики в общей сложности заплатили более 700 млн руб., из которых 108 млн руб. были использованы директором компании не по назначению.

Как ранее сообщил «Ъ-Кубань», сдача проблемных домов была запланирована на октябрь 2023 года.

Анастасия Донскова

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