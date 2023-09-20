В Краснодаре проблемный ЖК «Жемчужина» сдадут в октябре

Краснодарский долгострой ЖК «Жемчужина» готовят к введению в эксплуатацию. Дольщики первых двух литеров получат ключи от квартир уже в октябре. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Работы ведутся еще в нескольких проблемных объектах долевого строительства. Среди них жилые комплексы «На Магистральной», «Радуга» и «Парусная регата».

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, за 2,5 месяца в регионе количество долгостроев сократилось с 63 до 54. Из них 40 находятся в Краснодаре, квартиры ждут около 4,5 тыс. обманутых дольщиков.

Глава региона Вениамин Кондратьев обсудил все проблемные ЖК на совещании с участием застройщиков и профильных ведомств. «Дал поручения усилить работу по каждому объекту и в ежедневном режиме вести мониторинг ситуации»,— пишет господин Кондратьев.

Мэр Краснодара Евгений Наумов отметил, что до конца 2023 года достроят десять проблемных домов. Речь идет о ЖК «Центральный парк», «Сердце», «Кларисса», «Дом с ротондами», а также первом литере ЖК «Мультиплекс Кино», третьем литере ЖК «Клубный Квартал», пятом, шестом и седьмом литерах ЖК «Солнечная долина».

Георгий Ефименко

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