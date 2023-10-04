Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Ведомости»: комиссия одобрила сохранение пособий работающим полный день матерям

Комиссия правительства по законопроектной деятельности 2 октября одобрила проект закона Минтруда о сохранении матерями права на пособие по уходу за ребенком при выходе на работу до достижения им полутора лет. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в комиссии, а также подтвердил другой источник в Минтруде.

В действующей редакции ст. 256 ТК РФ говорится, что матери могут сохранить это пособие, если они находятся в отпуске по уходу за ребенком, работают неполный рабочий день или на дому. Минтруд предлагает также оставить выплаты матерям, которые работают полный день.

В ведомстве полагают, что проект повысит качество жизни семей, а также будет стимулировать матерей к досрочному выходу из декрета. Проект согласован с Минфином, Минэкономики и Счетной палатой.

Как следует из материалов правкомиссии, средний размер пособия матери по уходу за ребенком в 2024 году составит 17 811 руб., в 2025-м — 20 406 руб., в 2026-м — 22 458 руб. Дополнительные расходы бюджета в случае принятия законопроекта в 2024 году составят 1,4 млрд руб., в 2025-м — 1,6 млрд, в 2026-м — 1,8 млрд.

Президент Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложил выплачивать матерям пособие на ребенка до полутора лет и единое детское пособие в течение всего периода их действия независимо от того, вырос семейный доход или нет.

Ранее Верховный суд рассмотрел жалобу на соцвыплаты работникам в декрете. Фонд социального страхования и арбитражные суды решили, что выплаты не полагаются сотруднице, которая работала на полставки и до декретного отпуска, и во время него. Но ВС признал, что лишение пособия «искажает суть господдержки семьи».

Подробнее об этом — в материале «Подсобите на ребенка».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...