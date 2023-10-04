«Ведомости»: комиссия одобрила сохранение пособий работающим полный день матерям

Комиссия правительства по законопроектной деятельности 2 октября одобрила проект закона Минтруда о сохранении матерями права на пособие по уходу за ребенком при выходе на работу до достижения им полутора лет. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в комиссии, а также подтвердил другой источник в Минтруде.

В действующей редакции ст. 256 ТК РФ говорится, что матери могут сохранить это пособие, если они находятся в отпуске по уходу за ребенком, работают неполный рабочий день или на дому. Минтруд предлагает также оставить выплаты матерям, которые работают полный день.

В ведомстве полагают, что проект повысит качество жизни семей, а также будет стимулировать матерей к досрочному выходу из декрета. Проект согласован с Минфином, Минэкономики и Счетной палатой.

Как следует из материалов правкомиссии, средний размер пособия матери по уходу за ребенком в 2024 году составит 17 811 руб., в 2025-м — 20 406 руб., в 2026-м — 22 458 руб. Дополнительные расходы бюджета в случае принятия законопроекта в 2024 году составят 1,4 млрд руб., в 2025-м — 1,6 млрд, в 2026-м — 1,8 млрд.

Президент Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложил выплачивать матерям пособие на ребенка до полутора лет и единое детское пособие в течение всего периода их действия независимо от того, вырос семейный доход или нет.

Ранее Верховный суд рассмотрел жалобу на соцвыплаты работникам в декрете. Фонд социального страхования и арбитражные суды решили, что выплаты не полагаются сотруднице, которая работала на полставки и до декретного отпуска, и во время него. Но ВС признал, что лишение пособия «искажает суть господдержки семьи».

Подробнее об этом — в материале «Подсобите на ребенка».

Анастасия Ларина