Глава минпромторга Удмуртии: дефицит топлива для жителей региона отсутствует

В Удмуртии для жителей отсутствует дефицит топлива на заправочных станциях, заявил в Telegram глава минпромторга региона Виктор Лашкарев по итогу встречи с депутатом Госдумы от республики Олегом Гариным. В настоящее время вопрос с бензином продолжает держаться на контроле министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram, Виктор Лашкарев Фото: Telegram, Виктор Лашкарев

По словам господина Лашкарева, в первой половине сентября наблюдался резкий рост цен, дефицит и отсутствие топлива на заправках по всей России. Сложившаяся ситуация была вызвана сбоем в логистической системе, а также ростом оптовых цен.

Напомним, за последний месяц в Удмуртии практически в два раза выросла цена на дизельное топливо, а аграрии отмечают его дефицит и отказ поставщиков в доставке. Руководство республики заверяет, что с поставщиками топлива регион договорился о бронировании нужных объемов. Их должно хватить до конца года.

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