На Кубани направили 1,2 млрд рублей по соцконтрактам

Выплаты по соцконтрактам на Кубани достигли 1,2 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

В общей сложности на указанные цели в краевом бюджете предусмотрено 1,5 млрд руб.

«Понимаем, как это важно — помочь кубанцам открыть свое дело или заняться развитием личного подсобного хозяйства, выйти на стабильный доход. Благодаря соцконтракту в крае сокращается число малообеспеченных семей»,— отметил глава региона Вениамин Кондратьев.

В крае максимальный размер выплаты для начинающих предпринимателей достигает 350 тыс. руб., для развития подсобного хозяйства — 200 тыс. руб. Средства могут получить малообеспеченные жители Кубани, чей среднемесячный доход не превышает объема прожиточного минимума. Согласно постановлению главы Краснодарского края, размер среднего прожиточного минимума в регионе в 2024 году составит 14,6 тыс. руб.

Анастасия Донскова

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