На Кубани установили размер прожиточного минимума на 2024 год

На Кубани определен размер прожиточного минимума на 2024 год. Соответствующее постановление губернатора региона опубликовано на портале администрации Краснодарского края.

Согласно документу, в расчете на душу населения в 2024 году прожиточный минимум составит 14,6 тыс. руб., на работающих граждан 15,9 тыс. руб., на пенсионеров 12,5 тыс. руб., на детей 14,2 тыс. руб.

Положения постановления вступят в силу с 1 января 2024 года и будут действовать до 31 декабря того же года. Документ подписан 13 сентября.

Анастасия Донскова

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