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В Красноярске выявлен омикрон-штамм коронавируса «Эрис»

Управление Роспотребнадзора Красноярского края сообщило о выявлении в регионе штамма коронавируса EG.5 («Эрис»). «Значимых изменений в части тяжести заболевания коронавирусом с появлением данного штамма не ожидается»,– заявили в ведомстве.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным стопкоронавирус.рф, в крае за последнюю неделю было выявлено 118 случаев заболевания коронавирусом, неделей ранее – 62. Госпитализировано 39 человек.

Штамм EG.5 был зарегистрирован в мире 17 февраля. Летом в ВОЗ отмечали быстрое распространение нового штамма. Риск, который представляет EG.5 для населения «на глобальном уровне», расценивается как низкий, отмечали в организации.

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Оксана Павлова

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