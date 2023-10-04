Власти Приморья намерены ограничить оборот пластиковой посуды

На территории Приморского края запретят использование одноразовой пластиковой посуды при проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий. Об этом сегодня, 4 октября, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на соответствующее поручение профильным ведомствам губернатора Олега Кожемяко.

Одноразовую пластиковую посуду планируется заменить на биоразлогаемую. Помимо запрета на «пластик» при проведении массовых мероприятий, его применение также хотят ограничить в бюджетных учреждениях. Министерствам правительства Приморья предстоит разработать изменения «в санитарно-гигиенические нормы по организации питания в больницах, детских садах, школах и социальных учреждениях в части замены пластиковой одноразовой посуды на биоразлагаемую, изготовленную из экологически чистых материалов», информирует пресс-служба исполнительной власти региона.

По словам вице-премьера правительства Приморья Елены Пархоменко, главная цель проводимых мероприятий — обеспечение экологической безопасности за счет минимизации скопления пластиковых отходов.

Алексей Чернышев, Владивосток