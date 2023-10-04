Блинкен: Байден намерен избежать прямого конфликта с Россией из-за Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего выступления в Университете Райса в Хьюстоне заявил, что американский президент Джо Байден намерен продолжать всеми силами поддерживать Украину, однако также стремится избежать прямого военного противостояния с Россией.

Как полагает господин Блинкен, «наиболее быстрый способ прийти к дипломатии и завершить конфликт кроется в том, чтобы как можно сильнее укрепить позиции Украины и в то же время донести» до руководства РФ, что Запад готов сколь угодно долго всесторонне поддерживать Украину. По словам главы Госдепа США, важно показать, что при помощи союзников Киев сможет «получить долговременную защиту от агрессии».

При этом, как подчеркнул Энтони Блинкен, «непреклонная позиция» президента США Джо Байдена и его администрации состоит в том, что вступать в прямой военный конфликт с Россией из-за украинского кризиса Соединенные Штаты не собираются. «Необходимо избежать прямого конфликта с Россией, так как потенциально такой конфликт может привести туда, где никто не хочет оказаться, что плохо скажется на безопасности американцев»,— добавил госсекретарь США, уточнив, что нежелание вступать в прямую военную конфронтацию с РФ является «одной из путеводных звезд» господина Байдена.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов