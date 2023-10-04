«Наполи» не сдал экзамен «Реалу»

В одном из главных матчей второго тура Лиги чемпионов мадридский «Реал» на выезде переиграл «Наполи» — 3:2. Это вторая победа мадридского клуба в группе С, где он подтверждает статус явного фаворита, а неаполитанцам, видимо, предстоит не самая простая борьба за выход в play-off.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ciro De Luca, Reuters Фото: Ciro De Luca, Reuters

Матч в Неаполе, в котором встречались два главных претендента на выход из группы C, по большому счету был первой серьезной проверкой для «Наполи» в нынешнем сезоне. Дело в том, что в семи турах первенства Италии, сыгранных на данный момент, его действующие чемпионы встречались с аутсайдерами или с середняками. И семь потерянных очков вследствие поражения от «Лацио», а также двух ничьих, говорили о том, что французский главный тренер неаполитанцев Руди Гарсия пока не добился от своих подопечных той игры, которую ему хотелось бы видеть. «Реал», в свою очередь, занимает в чемпионате Испании первое место, показывая достаточно эффективный футбол. Во всяком случае, крупная победа над входящей в лидирующую группу «Жироной» в последнем туре продемонстрировала, что команда находится в хорошем состоянии.

«Наполи» открыл счет. В середине первого тайма гол головой после розыгрыша углового и ошибки, совершенной на выходе вратарем «Реала» Кепой Аррисабалагой, забил норвежский защитник неаполитанцев Лео Эстигор. Однако через четверть часа вперед вышли уже гости, к обоим голам которых оказался причастен 20-летний британский полузащитник Джуд Беллингем, приобретен летом за большие деньги у дортмундской «Боруссии» (сумма трансфера, по данным Transfermarkt, составила €103 млн). Сначала он в нужный момент сделал точную передачу Винисиусу, который направил мяч в дальний от вратаря Алекса Мерета угол. А затем продемонстрировал великолепный дриблинг неподалеку от чужих ворот и отличился сам.

Второй тайм начался с пенальти в ворота «Реала», который был наказан за неумышленную, но явную игру рукой Начо в своей штрафной. Одиннадцатиметровый четко реализовал поляк Петр Зелиньский. Затем «Наполи» упустил еще пару шансов, и дело шло к ничьей, когда после углового, выполненного вышедшим на замену 38-летним ветераном «Реала» Лукой Модричем, в центре внимания оказался Федерико Вальверде. Уругваец нанес великолепный удар сумасшедшей силы, и мяч, задев плечо одного из защитников «Наполи», а затем попав в перекладину и спину Мерете, угодил в ворота. В итоге — 3:2 в пользу «Реала». В другом матче в группе С португальская «Брага», уступая в гостях берлинскому «Униону» два мяча и оставшись вдесятером, одержала волевую победу с таким же счетом. После двух туров у «Реала» 6 очков, у «Наполи» и «Браги» — по 3, у «Униона» — 0.

В группе А «Манчестер Юнайтед», испытывающий глобальные проблемы с начала сезона, дома уступил стамбульскому «Галатасараю» — 2:3 , а «Бавария», отыгравшись, на выезде победила «Копенгаген» — 2:1. Тут с 6 очками лидирует «Бавария», а на второе место с 4 очками вышел «Галатасарай», который опережает «Копенгаген» с 1 очком и «Манчестер Юнайтед», потерпевший уже два поражения.

В группе B французский «Ланс» на своем поле одолел лондонский «Арсенал» — 2:1, а голландский ПСВ дома сыграл вничью с испанской «Севильей» — 2:2. У «Ланса» — 4 очка, у «Арсенала» — 3, у «Севильи» — 2, у ПСВ — 1.

В группе D испанский «Реал Сосьедад» в отсутствие оставшегося в запасе Арсена Захаряна на выезде переиграл австрийский «Зальцбург» — 2:0, а миланский «Интер» дома победил лиссабонскую «Бенфику» — 1:0. В этой группе на данный момент на первые два места реально претендуют три клуба — «Реал Сосьедад» и «Интер», имеющие по 4 очка, а также «Зальцбург» с 3 очками, в то время как «Бенфика», которая в прошлом сезона дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов, пока имеет два проигрыша.

Евгений Федяков