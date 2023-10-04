Суд признал законным решение ФАС оштрафовать Apple на 1,2 млрд руб.

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение прошлой инстанции, которая разрешила ФАС оштрафовать американскую компанию Apple на 1,2 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на решение суда. Предыдущий вердикт вынес Арбитражный суд Москвы.

В июле 2022 года ФАС признала компанию Apple нарушителем антимонопольного законодательства. В январе 2023 года ведомство обязало ее выплатить 1,2 млрд руб. штрафа. В ФАС установили, что компания злоупотребляла доминирующим положением на рынке приложений iOS.

Это дело против Apple идет с конца октября 2021 года. Третьи лица по делу «Яндекс» и ассоциация «Интернет-Видео». От компании требуют изменить систему оплаты внутри приложений, разрешить пользователям узнавать о ее способах внутри самих приложений и совершать покупки любым удобным способом.

Анастасия Ларина