Заварухин о камбэке с «Амуром»: «Сегодня на льду был капитан»

Главный тренер хоккейного клуба «Автомобилист» Николай Заварухин подчеркнул трудность матча с «Амуром» из-за сильного прессинга и похвалил игру капитана Сергея Широкова, отличившегося голевой передачей. Матч закончился по буллитам победой хозяев со счетом 2:1.

Напомним, что Сергей Широков не вышел в стартовом составе на игру с «Адмиралом» под предлогом отдыха и появился на сегодняшней встрече, где первые два периода делал ошибки. Однако, в третьем периоде он отдал голевую передачу на Брукса Мэйсека, что позволило отыграть шайбу и уйти в овертайм. «Я не считаю, что Сергей Широков провел плохую игру. Он отдал голевую передачу на ответный гол, выходил в дополнительное время и плюс буллиты бил. Мы специально давали ему отдохнуть с «Адмиралом», и сегодня на льду был капитан»,— прокомментировал выступление игрока Николай Заварухин.

По мнению Сергея Широкова, его матч был неудачным. Капитан подчеркнул, что команде трудно набирать очки, из-за чего победа над «Амуром» еще ценнее.

Главный тренер «Автомобилиста» сделал акцент на трудности встречи и объяснил это знаниями наставника «Амура» Андрея Мартемьянова (тренер ХК «Автомобилист в 2018-2020 годах) игроков екатеринбуржцев и хорошо поставленным прессингом соперника. По его словам, победить команде помогли болельщики и перестроение в последней трети игры, в котором хозяева повысили владение и количество ударов в створ ворот гостей из Хабаровска.

«Итог на табло, мы наравне играли два периода, но нас поджали в конце. Есть вопросы к нашей результативности, но и календарь тяжелый, поэтому, я благодарен игрокам за хороший матч»,— заявил главный тренер ХК «Амур» Андрей Мартемьянов. «Мне бы дожить до конца этого сезона»,— прокомментировал он цель выиграть Кубок Гагарина к 2026 году, поставленную губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

По статистике «Автомобилист» превзошел «Амур» по броскам в створ (34 на 24), вбрасываниям (30 на 28) и чаще использовал силовые приемы (26 на 19). Команда из Хабаровска заработала меньше штрафов (2 на 8) и больше заблокировала бросков (27 на 25).

Александр Стародумов

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