ХК «Автомобилист» выиграл в Екатеринбурге «Амур» по буллитам

Хоккейный клуб «Автомобилист» выиграл «Амур» из Хабаровска в регулярном чемпионате КХЛ в серии послематчевых буллитов 2:1 Б (0:1; 0:0; 1:0), оформив шестую подряд домашнюю победу. Матч проходил в Екатеринбурге на КРК «Уралец».

На первых пяти минутах травмировался нападающий «Автомобилиста» (получил в лицо инвентарем Андрей Обидин). Немного позже Данил Романцев из команды хозяев имел момент один на один с вратарем гостей, но не смог отличится. На 12 минуте игрок «Амура» Дмитрий Шевченко использовал свой шанс в атаке, забросив шайбу.

Во втором периоде «Автомобилист» получил два малых штрафа за 30 секунд (за подножку Стефан Да Коста и выброс шайбы Кирилл Воробьев), но ХК «Амур» не смог увеличить счет, играя в большинстве 5 на 3. Остальной период прошел за преимуществом хозяев в атаке, но счет 0:1 сохранился. Андрей Обидин вернулся на лед.

В третьем периоде «Автомобилист» много атаковал соперника, усиливая напряжение. На шестой минуте накал усилился, когда Стефан Да Коста («Автомобилист») и Станислав Бочарев («Амур») чуть не подрались, их разняли партнеры и судьи. Через минуту ХК «Автомобилист» отыграл шайбу (отличился Брукс Мэйсек).

Овертайм закончился без забитых голов. В буллитах победил «Автомобилист» 1:0. Решающий бросок сделал игрок хозяев Алексей Макеев.

Следующий матч ХК «Автомобилист» проведет 6 октября в Новосибирске против «Сибири».

Александр Стародумов

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