Белый дом: средств США на поддержку Киева достаточно на два месяца

У США хватит средств для поддержки Украины на два месяца. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

«Учитывая темпы, с которыми мы предоставляем помощь, речь может идти, вероятно, о паре месяцев или около того»,— сказал господин Кирби (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что этот срок зависит от «ситуации на поле боя, объема пакетов предоставляемой помощи и того, что необходимо Украине».

Во время брифинга представитель Белого дома не уточнил, разработан ли план у стран G7 на случай, если Конгресс США прекратит выделять деньги на помощь Украине. Он также сказал, что у Пентагона есть еще «несколько миллиардов долларов» для поддержки Киева.

В Конгрессе США 30 сентября вынесли на голосование резолюцию, в бюджете расходов которой не были указаны пункты по защите южной границы с Мексикой и выделению средств на помощь Украине. Обсуждение бюджета проходило накануне даты, в которую мог произойти шатдаун. The Wall Street Journal вчера, 2 октября, писала, что Пентагон располагает $5,2 млрд на военную помощь Украине.

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Петр Бузлаев