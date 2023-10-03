В Екатеринбурге ресторан «Мама Пицца» продают за 24 млн рублей

Ресторан «Мама Пицца» на ул. Татищева, 47А в Екатеринбурге продают за 24 млн руб., объявление опубликовали на сайте «Авито».

Ресторан открыли весной, он располагается на двух этажах ЖК Kрылoв-2 нa ВИЗе, общая площадь — 491 кв. м. Как указали в объявлении, ресторан строился при курсе 65 руб./$, текущая стоимость оборудования и работ выше на 30%. Арендная ставка — 600 руб. за кв. м.

В объявлении о продаже уточнили, что система приточно-вытяжной вентиляции, электрика, водопровод, пожароохранная система, видеонаблюдение, музыкальное и производственное оборудование, мебель, детский лабиринт и предметы декора в ресторане новые.

«Мы вкладывали много денег в ремонт. И рассчитывали стоимость ресторана, исходя из наших затрат на стройку, закупки, проведение коммуникаций. А вот трудовые затраты и маркетинговые разработки в цену продажи мы не закладывали. Поэтому цена даже низкая, скидка около 30% от наших реальных затрат»,— цитирует Е1 владелицу ресторана Алену Ожегову.

Заведение «Мама Пицца» принадлежит ресторанному холдингу Welcome Group из Удмуртии. Ресторан рассчитан на 100 посадочных мест, средний чек составляет около 700 руб. В 2022 году госпожа Ожегова сообщала, что в Екатеринбурге планировалось открыть несколько ресторанов.

Как указано на сайте ижевских заведений, «Мама Пицца» — сеть кафе с домашней итальянской кухней. Сеть работает уже 11 лет, в нее входит 11 заведений.

Ева Коршунова

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