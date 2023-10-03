«Росводоканал Краснодар» поздравил ветеранов предприятия

Традиционно осенью «Росводоканал Краснодар» собирает бывших сотрудников, чтобы поблагодарить их за труд и вклад в развитие предприятия. Это люди, которые отдали много лет, сил и своих знаний водоканалу и которых ценят и не забывают на предприятии.

Фото: пресс-служба Краснодар Водоканал

На днях в «Росводоканал Краснодар» поздравили своих ветеранов с международным Днем пожилых людей. В мероприятии приняли участие руководство и работники компании, члены Совета ветеранов краснодарского водоканала, а также Совет молодых специалистов водоканала.

Для почетных гостей подготовили концертную программу. На сцене актового зала выступили коллективы художественной самодеятельности «Росводоканал Краснодар», а гости праздника с удовольствием подпевали исполнителям.

«Этот праздник - день наших старших и мудрых товарищей, которые добились высоких результатов своим самоотверженным трудом, - говорит директор по персоналу «Росводоканал Краснодар» Вера Зубкова. – На этом фундаменте продолжается сегодняшнее развитие предприятия. Для ветеранов, которые внесли неоценимый вклад в развитие водоканала, этот праздник – возможность встретиться со старыми друзьями, пообщаться, и вспомнить годы молодости. И мы поддерживаем эту добрую традицию, не забываем тех, кто стоял у истоков нашего общего дела».

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