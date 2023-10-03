Проезжую часть Красного моста в Орле могут заасфальтировать к концу октября

К концу октября может быть заасфальтирована проезжая часть реконструируемого Красного моста в Орле, сообщил мэр Юрий Парахин в своем Telegram-канале. По его словам, это произойдет после того, как специалисты соединят трамвайные пути с обеих сторон и уложат верхний слой асфальта по всему путепроводу.

Господин Парахин рассказал, что на сегодня также залит основной объем железобетонной плиты пролета. Идет монтаж деформационных швов и устройство гидроизоляции.

Кроме того, «недавно» на объект прибыла дорожно-мостовая платформа, с помощью которой строители красят «подмостовое пространство». Также идет устройство наружной архитектурной подсветки. «В ближайшее время» на центральной части путепровода начнется установка опор освещения.

«Финальными станут работы по демонтажу пешеходного моста и благоустройству территории, в том числе долгожданный ремонт прилегающих участков набережной»,— заключил мэр Орла.

По данным Орловского горсовета, 18 августа реконструкция путепровода была завершена на 80%. К тому моменту закончили сборку пролетного строения и продольной надвижки, бетонирование плиты под трамвайные пути, монтаж металлических лотков для прокладки кабелей наружного освещения и архитектурной подсветки, установку перил, окраску железобетонных конструкций, благоустройство территории на левом берегу.

Первый контракт на реконструкцию моста на 1,42 млрд руб. в конце 2020 года получило белгородское ООО «Ремспецмост». Компания должна была завершить работы до конца 2022-го, однако в 2021 году орловская полиция возбудила сразу несколько дел против руководства ООО. В августе 2022-го директора Евгения Подрезова приговорили к 4,5 годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Суд установил, что в 2019-2021 годах глава компании вместе с ее учредителем Александром Молчановым и сотрудниками облправительства и мэрии похитили 76 млн руб., выделенных на реконструкцию мостов в Ливенском районе и Орле. Средства якобы были обналичены через фирмы-однодневки и подконтрольные юридические лица.

В октябре 2021 года контракт с «Ремспецмостом» был расторгнут, мэрия Орла стала искать нового подрядчика. В марте 2022 года контракт на 1,9 млрд руб. был заключен с московским ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна №22». Работы должны быть выполнены до 30 ноября 2023 года.

В конце августа стало известно о выделении 50 млн руб. из федерального бюджета на завершение реконструкции Красного моста.

Подробнее о поиске подрядчика на главный инфраструктурный долгострой Орла — в публикации «Ъ-Черноземье» «Мостят и не краснеют» .

Алина Морозова

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