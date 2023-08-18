В горсовете Орла заявили о завершении реконструкции Красного моста на 80%

Затянувшаяся реконструкция Красного моста в Орле завершена «более чем на 80%», сообщил председатель городского совета Василий Новиков. По его словам, ежедневно на объекте работают 150-160 человек и 13 единиц техники. В начале августа губернатор Андрей Клычков сообщил о привлечении дополнительной бригады из 60 человек для круглосуточной работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным господина Новикова на 18 августа, завершены сборка пролетного строения и продольная надвижка, бетонирование плиты под трамвайные пути, монтаж металлических лотков для прокладки кабелей наружного освещения и архитектурной подсветки, установка перил, окраска железобетонных конструкций, благоустройство территории на левом берегу.

Мост является объектом культурного наследия регионального значения. По данным местной мэрии, до 1919 года он назывался Мариинским, в 1943-м был взорван при отступлении немецких войск из Орла, а через шесть лет восстановлен.

Первый контракт на реконструкцию моста на 1,42 млрд руб. в конце 2020 года получило белгородское ООО «Ремспецмост». Компания должна была завершить работы до конца 2022-го, однако в 2021 году орловская полиция возбудила сразу несколько дел против руководства ООО. Директора Евгения Подрезова обвиняли в подлоге документов и особо крупном мошенничестве. В августе 2022 года ему было назначено 4,5 года колонии общего режима. Суд установил, что в 2019-2021 годах глава компании вместе с ее учредителем Александром Молчановым и сотрудниками облправительства и мэрии похитили 76 млн руб., выделенных на реконструкцию мостов в Ливенском районе и Орле. Средства были обналичены через фирмы-однодневки и подконтрольные юридические лица.

В октябре 2021 года контракт с «Ремспецмостом» был расторгнут, и мэрия Орла стала искать нового подрядчика. Согласно порталу госзакупок, в марте 2022 года контракт на 1,9 млрд руб. был заключен с московским ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна №22». Работы должны быть выполнены до 30 ноября 2023 года.

Что затягивало заключение контракта со столичной компанией — в материале «Ъ-Черноземье» «Мостят и не краснеют»

Алина Морозова

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