Отец сбежавшей в Каневском районе школьницы назвал причину побега

15-летняя школьница, которая пропала в Каневском районе, уже сбегала из дома. Как сообщил kuban.aif.ru отец девочки, в этот раз причиной ее поступка стал запрет идти на учебу накрашенной и с маникюром.

«Летом она делала все, что хотела. Недавно попросила у меня денег на маникюр, но я ей запретил. Не из-за того, что денег жалко, а потому, что в школу надо ходить, как положено. После этого она ушла и, скорее всего, спланировала свой побег из дома»,— отметил отец подростка.

Мать девочки умерла. Ее отец около пяти лет живет с другой женщиной. Мужчина заявил, что для дочери он, его мать и сожительница авторитетом не являются. Школьница слушается только бабушку по маминой линии. Однако женщина не стала комментировать ситуацию.

Девочка пропала 30 сентября. Известно, что после учебы она вернулась к бабушке, а вечером ушла в сторону улицы Кубанской в станице Стародеревянковской. 3 октября в ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что школьница позвонила семье, но не сообщила о своем местонахождении.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram