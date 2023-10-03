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Коммерсантъ FM
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Объем торгов на Мосбирже в сентябре вырос на 67%

Объем торгов на рынках Мосбиржи в сентябре 2023 года составил 124,1 трлн руб. По сравнению с сентябрем прошлого года показатель вырос 67%. Об этом сообщила пресс-служба Мосбиржи в Telegram. Срочный рынок Мосбиржи вырос на 87,5%, объем операций на рынке драгоценных металлов — в 3,8 раза.

Как отмечается в релизе Мосбиржи, все рынки биржевых торгов показали положительные результаты: объем торгов на рынке акций увеличился на 85%, на валютном рынке — на 65,1%, на денежном рынке — на 63,1%, на рынке облигаций — на 21,7%. Объем торгов на фондовом рынке в сентябре вырос на 58,7%, до 3,978 трлн руб. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями увеличился на 85%, до 2,713 трлн руб., а объем торгов облигациями вырос на 21,7%, до 1,265 трлн руб.

В сентябре на Мосбирже разместили 77 облигационных займов на сумму 2,866 трлн руб., в том числе однодневные облигации в объеме 2,451 трлн руб. Объем торгов на срочном рынке вырос на 87,5%, до 8,9 трлн руб. На валютном рынке объем торгов увеличился на 65,1%, до 32,2 трлн руб. Объем сделок инструментами спот вырос на 27,9%, до 10,2 трлн руб. Объем сделок своп и форвардов — до 22 трлн руб.

Объем торгов на денежном рынке Мосбиржи вырос на 63,1%, достигнув 76,5 трлн руб. Объем операций репо с центральным контрагентом вырос на 53,4%, до 35,4 трлн руб., в то время как объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия — на 151,9%, до 26 трлн руб. Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) — в 3,8 раза, до 49,9 млрд руб., в том числе 49 млрд руб. за золото (8,3 тонны) и 0,9 млрд руб. за серебро (12,2 тонны).

Анастасия Ларина

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