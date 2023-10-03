В мэрии Краснодара подтвердили включение электросирен 4 октября

В Краснодаре 4 октября включат электросирены в ходе всероссийской тренировки по гражданской обороне. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Туапсе Фото: пресс-служба мэрии Туапсе

«Такие тренировки проводятся регулярно и не являются сигналом к каким-либо действиям. В момент проверки жителям необходимо сохранять спокойствие, не допускать паники и оставаться на рабочих местах или дома»,— сообщил начальник управления гражданской защиты мэрии Виталий Казликин.

При срабатывании сирен жителям необходимо включить любой из 10 российских общедоступных телевизионных каналов или «Радио России» и прослушать специальное сообщение.

О проведении тренировки в Краснодарском крае стало известно в конце сентября. Руководство многих муниципалитетов предупреждало об этом жителей. Однако о включении сирен в Краснодаре ранее в мэрии не сообщали.

Татьяна Ручкина

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