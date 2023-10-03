Вывоз мусора переориентируют с полигона в Полтавской в Крымский район

Вывоз мусора из Красноармейского района будет временно осуществляться на полигон Крымского района. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава муниципалитета Юрий Васин после пожара на полигоне в станице Полтавской.

Утром 3 октября на полигоне твердых бытовых отходов произошел пожар. Юрий Васин отметил, что сейчас открытого горения нет. Пожарные продолжают работы по ликвидации тления: тело полигона пересыпают грунтом с промежуточной проливкой водой. На месте дежурят пожарные расчеты. По словам главы района, была усилена группировка задействованных сил и средств.

Пожар разгорелся в 2 км от населенной станицы на площади 5 га. Прокуратура по факту пожара организовала проверку.

Татьяна Ручкина

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