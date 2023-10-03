За три месяца парковками Пулково воспользовались более 300 тысяч пассажиров
С июня по сентябрь 2023 года более 300 тысяч пассажиров воспользовались парковками Пулково, сообщили 3 октября в пресс-службе управляющей компании аэропорта «Воздушные Ворота Северной Столицы».
«16% пользователей парковочного комплекса аэропорта оплачивали бронирование по QR-коду. К концу 2023 года ожидается увеличение до 25%»,— говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что опция онлайн-оплаты запущена в июне и позволила сократить время на выезд с территории аэропорта в два раза.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что Пулково сократит время предполетного обслуживания пассажиров до 30 минут.
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