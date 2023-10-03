Cian обратилась в ЦБ для обеспечения непрерывного листинга на Мосбирже

Cian, холдинговая компания сервиса объявлений о недвижимости «Циан», подала на утверждение в Центробанк проспект депозитарных расписок США и другие документы, необходимые для обеспечения ей непрерывного листинга на Московской бирже (MOEX: MOEX). Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

28 февраля 2022 года торги бумагами Cian на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) были приостановлены. В марте 2022 года биржа объявила о делистинге бумаг нескольких компаний, основной бизнес которых сосредоточен в России. Среди них числилась Cian.

28 марта Сian подала апелляцию на решение NYSE. Компания утверждала, что соблюдала все обязательства по отчетности, качественные и количественные критерии листинга биржи и удовлетворила запросы NYSE о раскрытии информации. Мосбиржа и СПБ Биржа тогда приняли решение проводить в обычном режиме торги ценными бумагами Cian.

Cian исключили из листинга NYSE в августе этого года. Вслед за этим компания подала заявление о прекращении регистрации своих акций в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В ноябре 2021 год Cian провела IPO на NYSE с параллельным листингом на Мосбирже.

Лусине Баласян