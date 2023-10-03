Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Cian обратилась в ЦБ для обеспечения непрерывного листинга на Мосбирже

Cian, холдинговая компания сервиса объявлений о недвижимости «Циан», подала на утверждение в Центробанк проспект депозитарных расписок США и другие документы, необходимые для обеспечения ей непрерывного листинга на Московской бирже (MOEX: MOEX). Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

28 февраля 2022 года торги бумагами Cian на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) были приостановлены. В марте 2022 года биржа объявила о делистинге бумаг нескольких компаний, основной бизнес которых сосредоточен в России. Среди них числилась Cian.

28 марта Сian подала апелляцию на решение NYSE. Компания утверждала, что соблюдала все обязательства по отчетности, качественные и количественные критерии листинга биржи и удовлетворила запросы NYSE о раскрытии информации. Мосбиржа и СПБ Биржа тогда приняли решение проводить в обычном режиме торги ценными бумагами Cian.

Cian исключили из листинга NYSE в августе этого года. Вслед за этим компания подала заявление о прекращении регистрации своих акций в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В ноябре 2021 год Cian провела IPO на NYSE с параллельным листингом на Мосбирже.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...