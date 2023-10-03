Трассу А-122 за 860 млн рублей отремонтируют «Буер» и компания из Пскова

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» выбрало победителей конкурса по текущему дорожному ремонту автодороги А-122 в Псковской области. Контракт будет заключен с петербургской компанией АО «Буер», которая выполнит эти работы совместно с ООО «Автомобильные дороги Пскова». Стоимость контракта составит 859,8 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчикам нужно будет демонтировать на объекте существующее покрытие, обновить водопропускные трубы, системы очистки и отведения воды, а также уложить новый асфальт. Завершить все работы необходимо до середины октября 2024 года.

ООО «АДП» зарегистрировано в 2009 года в Пскове. За 2022 год, по данным базы СПАРК, выручка компании составила 2,5 млрд рублей, а чистая прибыль — почти 119 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Петербурга и Ленобласти намерены расширить программу ремонта автомобильных дорог к садоводствам.

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