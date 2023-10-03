Погребенными под плитой на нижегородской стройке оказались сборщики металлолома

Двое мужчин, пострадавших при падении бетонной плиты, забрались на четвертый этаж нижегородского долгостроя в поисках металлолома, сообщает региональное управление СК РФ.

По предварительным данным следователей, один из них выдернул металлическое основание недостроенной конструкции, в результате чего плита обрушилась на потерпевших. По факту случившегося начата доследственная проверка.

Как писал «Ъ-Приволжье», ЧП произошло на недостроенном доме на улице Июльских дней. На людей упала плита перекрытия между четвертым и пятым этажами. Один из сборщиков металлолома скончался на месте, второго в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Андрей Репин