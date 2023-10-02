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В Нижнем Новгороде на стройке бетонная плита упала на людей

Бетонная плита рухнула на людей на одной из строек в Нижнем Новгороде. По данным МЧС, сообщение об обрушении плит перекрытия между пятым и четвертным этажами в строящемся здании на улице Июльских дней поступило в 16:00.

Фото: управление МЧС РФ по нижегородской области

Фото: управление МЧС РФ по нижегородской области

Фото: управление МЧС РФ по нижегородской области

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники пожарно-спасательных подразделений Нижнего Новгорода, а также работники городского аварийно-спасательного отряда. Они извлекли мужчин из под обломов. Выяснилось, что один из них погиб до приезда медиков и спасателей.

Второго мужчину спасатели смогли достать из-под обломков. В тяжелом состоянии доставлен в больницу №33. Дом, где произошло обрушение, является долгостроем. Длительное время работы на объекте не велись. Пока не известно, что пострадавшие делали на стройке.

Андрей Репин

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