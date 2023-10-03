Школьник спланировал себе срок

На три года и два месяца заключения осужден 18-летний Александр Огородников, обвиненный в подготовке к вооруженному нападению в 2022 году на нижегородскую школу №121. План массового расстрела учеников и учителей школы инвалид по зрению обсуждал в мессенджере с двумя сверстниками, имеющими психические расстройства. Дневник с подробными планами нападения полицейские обнаружили, проверяя обстоятельства попытки суицида одного из этих подростков. Защита просила оправдать обвиняемого Огородникова, считая недопустимым доказательством переписку с психически нездоровыми школьниками, однако суд счел доказанным приготовление к убийству. С учетом отбытого в СИЗО срока ареста молодому человеку осталось отсидеть восемь месяцев, также он вправе подать на условно-досрочное освобождение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Борский городской суд Нижегородской области рассмотрел резонансное уголовное дело о подготовке к убийству сотрудников и учеников нижегородской школы №121. В этом обвинили 18-летнего Александра Огородникова, который на момент преступления был несовершеннолетним. По данным следствия, он был увлечен идеями субкультуры «Колумбайн» (признана в РФ террористической и запрещена) и обсуждал в Telegram план вооруженного нападения на школу. Его сообщниками были два старшеклассника в возрасте 16–17 лет. С одним подростком он познакомился в детском военно-спортивном лагере «Гвардеец», второй приятель учился в школе, которую молодые люди, по версии следствия, и планировали атаковать. Из-за травли в школе молодые люди считали себя изгоями, между собой обсуждали ненависть окружающих, а один из знакомых Огородникова попытался свести счеты с жизнью в своей квартире. Полицейские, прибывшие вслед за врачами проверять обстоятельства попытки самоубийства, нашли дневник школьника, в котором тот подробно описывал планы нападения и действия каждого из друзей. Этот дневник сотрудники полиции передали коллегам в УФСБ, и вскоре троих подростков задержали в рамках уголовного дела.

Оперативным сотрудникам задержанные рассказали, что они «ненавидят людей и хотят, чтобы каждый чувствовал боль», и «если есть ад», то они хотят туда попасть.

В дневнике 16-летнего школьника обнаружили списки будущих жертв и заметки о том, как юноша «с другом Сашей решил отомстить людям и устроить второй "Колумбайн"». Сообщник Александра Огородникова увлекался пиротехникой и испытывал самодельные дымовые шашки и взрывные устройства, рецепты которых нашел в интернете, а компоненты покупал в магазинах удобрений и на маркетплейсах. «Я не хочу жить в этом мире. Я давно не чувствую нормальных эмоций. Лишь ненависть и бесконечную злобу к бесцельно живущим людям. Но больше всего я ненавижу себя»,— писал о себе подросток.

По данным гособвинения, для нападения школьники решили украсть охотничьи ружья 12-го и 16-го калибров у родственника, использовать хлор и отравляющие вещества. Предполагалось, что после 140-дневной подготовки в очередную годовщину «Колумбайна» — 20 апреля 2022 года двое подростков зайдут в школу, приведут в действие дымовые шашки и взрывчатку и начнут стрельбу по окружающим. Третий должен был остаться на крыльце и стрелять в выбегающих людей. При этом сам Александр до последнего сомневался в том, что он способен на расстрел, и в переписке предлагал товарищам стрелять в конечности, поскольку «получить пулю в ногу больнее, чем в голову». Также молодые люди в переписке договаривались оставить для себя по последнему патрону, предполагая, что они не выживут, когда силовики начнут штурм. Как следует из материалов уголовного дела, также обсуждалась идея взять заложников.

Двое подозреваемых участников этой переписки в результате оказались невменяемыми. Привлеченные следователем эксперты выявили у двух школьников шизоаффективное расстройство депрессивного типа и параноидную шизофрению. При этом следствие посчитало, что именно Александр Огородников склонил невменяемых сверстников к подготовке нападения на школу, распределив роли каждого. При этом сам обвиняемый — инвалид второй группы по зрению. После того как его избили на улице, он получил повреждение сетчатки глаз и почти ничего не видит. По его показаниям, после этого избиения он боялся полностью ослепнуть и стал думать о суициде.

Во время судебного процесса Огородников признал факт переписки, но до последнего отрицал, что планировал реальное массовое убийство в школе.

Защита обвиняемого ходатайствовала об исключении переписки с психически нездоровыми приятелями, считая ее недопустимым доказательством, однако суд оставил ее в материалах дела.

В прениях гособвинитель попросил осудить Александра Огородникова на четыре года одиннадцать месяцев колонии общего режима, посчитав вину полностью доказанной. Адвокат Иван Трунов, напротив, просил полностью его оправдать. «Во-первых, в конце переписки мой подзащитный отказался идти на преступление. Во-вторых, слова и намерения не могут считаться приготовлением к преступлению, за это не судят. В-третьих, Александр общался с невменяемыми людьми. Я уверен, что их переписку нельзя считать допустимым доказательством»,— сообщил адвокат.

В обвинительном приговоре судья назначил Александру Огородникову три года и два месяца колонии общего режима. С учетом проведенных в следственном изоляторе года и девяти месяцев юноше осталось отсидеть восемь месяцев. Если прокуратура не оспорит решение суда, он сможет подать ходатайство об условно-досрочном освобождении. Защита и мать осужденного пока не определились, будут ли они обжаловать приговор.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород