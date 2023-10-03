Союз страховщиков и структура ЦБ согласовали продажу ПО для АИС страхования

Российский союз страховщиков (РСА) и «Национальная страховая информационная система» (НСИС; дочерняя структура Центробанка) договорились, в частности, о сумме сделки по продаже ПО и инфраструктуры для запуска общероссийской автоматизированной информационной системы (АИС) страхования. Об этом «Интерфаксу» сообщили участники сделки.

Стороны достигли договоренностей на последних заседаниях правления и президиума РСА. Представители РСА и НСИС не стали называть итоговую сумму сделки. Как сообщил источник «Интерфакса» на страховом рынке, она составила 2 млрд руб. Передача полномочий от союза страховщиков к структуре Банка России состоится в конце октября, уточнил источник.

Как пояснили в РСА, «информационные системы страховых союзов будут контролироваться НСИС, а РСА будет получать от нее данные, поскольку пока считается оператором системы АИС ОСАГО по действующему законодательству».

Банк России зарегистрировал АО «Национальная страховая информационная система» в марте в качестве оператора АИС страхования. Предполагается, что в системе будут храниться все данные о договорах автострахования, жилья, страхования от ЧС. Система будет взаимодействовать с порталом «Госуслуги».

Подробнее о новой системе страхования — в интервью генерального директора АО НСИС Николая Галушина «Ъ».

Лусине Баласян