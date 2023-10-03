В Петербурге арестован подозреваемый в домогательствах по отношению к ребенку

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу мужчину, который подозревается в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, сообщили 3 октября в объединенной пресс-службе городских судов.

Абобакиржон Азимжонов стал фигурантом уголовного дела по п.б ч.4 ст.132 УК РФ. Мужчину задержали 1 октября и в тот же день предъявили обвинение. Подозреваемый вину не признал, в суде возражал. Его отправили под стражу по 1 декабря 2023 года.

Правоохранительные органы и ведомства города не представляли информацию о произошедшем. При этом в Telegram-канале Baza указали, что в Петербурге мать семилетнего мальчика обратилась в полицию и пожаловалась на приставания к ребенку со стороны мужчины. Правоохранители задержали сотрудника барбершопа.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге суд оштрафовал ООО «Бургер-Кинг РУС» на 300 тыс. рублей из-за продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему.

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