Уральского школьника, пострадавшего от газового баллона, перевели из реанимации

Мальчика, который пострадал при распылении газового перцового баллончика в школе Верхней Салды, перевели из реанимации в общую палату. Как сообщил «Ъ-Урал» начальник пресс-службы Свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, жизни мальчика сейчас ничто не угрожает.

По словам Валерия Горелых, перцовый баллончик в школе распылил ученик шестого класса. Он взял его в гардеробе из куртки другого ученика, а затем распылил из любопытства. После этого подросток сбежал из школы. Напомним, инцидент произошел в школе №3 во вторник, 3 октября. По данным регионального Минздрава, в результате него пострадали пять человек, одного мальчика отправили в реанимацию, а двое детей были отправлены в соматическое отделение.

Валерий Горелых отметил, что из-за происшествия срочно было эвакуировано около 400 человек. Помещения здания были проветренв, школа работает в штатном режиме. «Юный хулиган оказался из полной семьи. Папа работает на градообразующем предприятии, а мама — в детском саду. За допущенное правонарушение в отношении родителей "любопытного" мальчика представителями МВД заведено административное делопроизводство по ст. 5.35 КОАП (Ненадлежащее воспитание собственного ребенка)»,— рассказал полковник Горелых.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних территориального ОВД.

Полина Хабарова

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