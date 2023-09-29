Средняя страховая пенсия неработающих пенсионеров будет больше 23 тыс.

В правительство России был внесен проект бюджета Фонда Социального страхования. Согласно проекту, средний размер социальной пенсии неработающих пенсионеров увеличится на 1 628 руб. и будет составлять 23 405 руб.

«Индексация страховых пенсий для неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года составит 7,5%»,— рассказал глава Минтруда России Антон Котяков (цитата по сайту министерства). В проект бюджета на выплату пенсий в 2024 году заложено свыше 10 трлн рублей.

22 сентября проект бюджета Фонда Социального страхования был одобрен на заседании правительства. Это первый проект бюджета, который сформировали после объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единую структуру и внедрения с этого года единого тарифа страховых взносов для работодателей.

Подробнее — в материале «Пенсии догоняют инфляцию».

Александра Горошилова