Ярославский радиозавод разрабатывает транспорт для посадки космических кораблей

АО «Ярославский радиозавод», входящее в холдинг «Российские космические системы» Госкорпорации «Роскосмос», занимается разработкой специального транспорта для обслуживания районов посадки и первичного обслуживания возвращаемых космических кораблей. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославский радиозавод Фото: Ярославский радиозавод

К разработке образца на заводе уже приступили. В функции комплекса входят контроль переговоров экипажа с поисково-спасательной группой, перевозка обслуживающего персонала к месту приземления и хранение используемого в месте посадки оборудования. Заместитель руководителя конструкторского бюро Ярославского радиозавода Дмитрий Макаров пояснил, что основой машины будет транспортная база на шасси КАМАЗ с фургоном.

«В фургоне предусмотрены комфортные температурные и бытовые условия для работы персонала в любое время года и суток, а также рабочее место руководителя работ. Транспортное средство может использовать как собственные, так и внешние источники электропитания. Работы планируем завершить в 2024 году»,— пояснил господин Макаров.

Алла Чижова