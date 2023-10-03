Управляющего тюменской базы отдыха обвиняют в отравлении детей хлором

В Тюменской области управляющего частной базы отдыха обвиняют в отравлении четверых детей хлором в бассейне. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Тюменской области, он обвиняется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Дело направлено на рассмотрение в суд.

Напомним, инцидент произошел днем 18 августа на территории горячего источника «Тюменский». Тогда сообщалось, что 16 детей почувствовали себя плохо. К моменту приезда медиков были обследованы 13 детей, находившихся на месте. В результате с острым отравлением хлором четверо детей 15-ти, 12-ти, восьми и семи лет были доставлены в больницу. По версии следствия, это произошло из-за того, что обвиняемый не проводил сервисное обслуживание и замену комплекта клапанов впрыска химических реагентов.

Горячий источник «Тюменский» расположен в поселке Яр в пригороде Тюмени. По данным СМИ, резкий удушливый запах хлора возник неожиданно: дети резко стали закашливаться. Тогда сотрудники базы сказали, что хлор мог скопиться в бассейне в течение нескольких часов, пока там не было света.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили более 20 свидетелей, а также изъяли и изучили техническую документацию оборудования для обеззараживания воды в бассейне. Уже назначены и проведены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина.

Дарья Сайнутдинова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте