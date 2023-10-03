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обновлено 15:59

Количество автобусов на городских маршрутах в Ижевске выросло на 12%

В столице Удмуртии со 2 октября количество автобусов на городских маршрутах выросло на 12%, сообщил во «ВКонтакте» глава города Дмитрий Чистяков. В частности, усилили наиболее загруженные маршруты №12, 29, 40.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«За неделю на предприятие трудоустроены 10 водителей. Это большое подспорье для трудового коллектива, но полностью кадровую проблему, конечно, не снимает»,— отметил господин Чистяков.


В настоящее время продолжается работа властей города и руководства перевозчиков по налаживанию ситуации с транспортом. В том числе через пересмотр расписания и количества подвижного состава на загруженных маршрутах.

Напомним, в Ижевске с 1 октября автобусы, ранее работавшие на дачных направлениях, перевели на городские маршруты. Причиной стали жалобы жителей на опоздание транспорта.

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