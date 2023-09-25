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В Ижевске автобусы с дачных маршрутов переведут на городские

В столице Удмуртии с 1 октября автобусы, ранее работавшие на дачных направлениях, переведут на городские маршруты. Причиной стали жалобы жителей, связанные с опозданием автобусов. Об этом во «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В частности, наиболее проблемными в городе оказались маршруты №12 и №40. «Незначительные отклонения от расписания отметил на 12 маршруте, салоны не переполнены»,— заявил господин Чистяков по итогу проверки.

Перевозчику, нарушившему установленное расписание, грозят штрафные санкции. В компании же сложившуюся ситуацию объясняют нехваткой водителей. «Но одними штрафами проблему не решить. Поэтому сейчас мы в процессе переговоров по корректировке расписания и оптимального распределения имеющегося парка по маршрутам»,— рассказал глава города.

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