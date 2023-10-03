В Тюменской области более 20 призывников выбрали альтернативную службу в осеннем призыве. Об этом сообщил врио областного военного комиссара Сергей Чирков. Он отметил, что жители региона могут служить в том числе дворниками или санитарами, а также в духовных семинариях.

«Чтобы уйти на альтернативную службу в этом призыве, надо было за полгода до этого обозначить свои требования. Порядка 20 человек призвано на гражданскую службу, альтернативную», — пояснил он.

Напомним, в этот призыв на срочную службу в армию направят более 1,6 тыс. жителей Тюменской области. Призыв продлится с 1 октября по 31 декабря. Повестки получат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Срок военной службы остается один год. В Минобороны РФ заявили, что направлять срочников на службу в новые регионы или для выполнения задач специальной военной операции не будут.

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