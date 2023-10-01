В Тюменской области в осенний призыв в армию отправят более 1,6 тыс. мужчин

В Тюменской области в период осеннего призывав на срочную службу в армию направят более 1,6 тыс. мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Всего в России в армию призовут 130 тыс. человек.

В этом год призыв продлится с 1 октября по 31 декабря. Повестки получат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Срок военной службы остается один год. В Минобороны РФ заявили, что направлять срочников на службу в новые регионы или для выполнения задач специальной военной операции не будут.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на срочную военную службу в пятницу, 29 сентября. В этом году увеличился размер штрафа за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины (ст. 21.5 КоАП РФ). Максимальный штраф составит 30 тыс. рублей.

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