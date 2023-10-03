Мобилизованный и контрактник из Курской области погибли в ходе СВО

В ходе СВО погибли двое уроженцев Курской области Денис Бугорский и Аркадий Пономарев. Первый из них попал на службу в рамках частичной мобилизации в октябре 2022 года, второй служил по контракту. Об этом сообщили в правительстве региона.

Денис Бугорский родился 15 марта 1983 года в деревне Полевая Курского района. В 2001 году окончил Полевской лицей. Перед мобилизацией работал в Любицкой средней общеобразовательной школе Медвенского района.

Аркадий Пономарев родился 31 мая 1990 года. Служил по контракту водителем-химиком. Носил звание младшего сержанта.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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