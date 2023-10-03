17 лет через 17 лет

Красногорский районный суд Каменска-Уральского (Свердловская область) приговорил к 17 годам колонии строгого режима слесаря местного предприятия Михаила Незнамова за убийства пятерых девушек, последнее из которых он совершил 17 лет назад. Жертв он душил деталями одежды и собачьим поводком. Следователи многие годы не могли раскрыть дела из-за отсутствия экспертных возможностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Согласно приговору, 44-летний Михаил Незнамов признан виновным в «убийстве более двух лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера» (п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). С учетом наказания, назначенного ему в октябре 2007 года, мужчина проведет в колонии строгого режима 17 лет. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области «Ъ» пояснили, что ранее он был неоднократно судим, в том числе за кражу и грабеж. По последнему делу ему был назначен условный срок.

По данным следствия, Незнамов с 2000 по 2005 год убил пятерых молодых женщин. Самой младшей из них было 17 лет, самой старшей — 29. Известно, что он знакомился с ними на улицах Каменска-Уральского, а затем расправлялся в безлюдных местах. Все жертвы были задушены. В качестве орудия убийства он использовал колготки, футболку, пояс от куртки и другие детали женской одежды, а также собачий поводок.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что убийства слесарь совершал не ради ограбления. С одной из женщин он мгновенно расправился, когда в момент нападения она заявила о несостоятельности маньяка как мужчины.

Другую жертву в апреле 2000 года он подкараулил у здания школы. По словам полковника Горелых, девушка в 23:00 возвращалась домой с дискотеки. Еще одна погибшая подверглась нападению под предлогом знакомства.

Следователи многие годы не могли выйти на след маньяка, из-за чего производство по делу было приостановлено. И. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области полковник юстиции Анатолий Надбитов отметил, что в рамках работы с «преступлениями прошлых лет» сотрудники отдела криминалистики обратили внимание на уголовное дело об убийстве несовершеннолетней девушки, по которому имелись вещественные доказательства. Однако в 2000-е их не удалось исследовать из-за отсутствия на тот период экспертных возможностей.

«По возобновленному производством уголовному делу была назначена молекулярно-генетическая судебная экспертиза, в ходе которой на одном из вещественных доказательств выявлен ДНК-профиль, не принадлежавший потерпевшей. После проверки полученного генотипа по федеральной базе данных геномной информации установлена принадлежность ДНК-профиля мужчины»,— подчеркнул он.

В пресс-службе СКР уточнили, что расследование возобновили в конце 2022 года. Следователям удалось установить причастность Михаила Незнамова и к другим убийствам. Все преступления были выполнены с идентичным почерком и на территории Каменска-Уральского. Обвиняемый был задержан 4 февраля 2023 года сотрудниками уголовного розыска свердловского главка МВД при силовой поддержке бойцов СОБРа.

«Взаимодействовать с оперуполномоченными и следователями он стал далеко не сразу. Вначале, как киногерой Фокс из легендарного советского блокбастера "Место встречи изменить нельзя", говорил представителям МВД: "Ну, доказывайте!"»,— отметил Валерий Горелых. Впрочем, под «тяжестью неопровержимых улик» Михаил Незнамов признал вину. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого сообщил об обстоятельствах совершенных преступлений.

Приговор в законную силу не вступил.

Илья Смирнов, Екатеринбург