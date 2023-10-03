Испанец Клотет ушел с поста главного тренера «Торпедо»

Испанец Жозеп Клотет покинул должность главного тренера московского «Торпедо» по инициативе совета директоров футбольного клуба. Об этом сообщила пресс-служба команды. К матчу с «Тюменью» команду подготовит Артем Горлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозеп Клотет

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Жозеп Клотет

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«По итогам переговоров с Жозепом Клотетом совет директоров "Торпедо" принял решение прекратить сотрудничество с испанским специалистом и его ассистентом Берто Лладо. Мы благодарим Жозепа и Берто за целеустремленность, трудолюбие, самоотдачу на протяжении всей работы в клубе и желаем успехов в дальнейшей карьере»,— говорится в сообщении.

Жозеп Клотет работал главным тренером «Торпедо» с марта. В прошлом сезоне команда заняла 16-е место в чемпионате России и вылетела из высшего дивизиона. Сейчас «Торпедо» занимает десятое место в таблице Первой лиги с 17 очками после 12 туров.

Жозепу Клотету 46 лет. До прихода в «Торпедо» он был ассистентом тренера в «Эспаньоле», «Мальме», «Викинге». Он работал в «Суонси», «Лидсе», «Бирмингем Сити». Тренировал вторую команду «Эспаньола», «Малагу», «Хальмстад», «Оксфорд», «Бирмингем Сити», «Брешию».

Артем Горлов работает в «Торпедо» с июля. До этого он возглавлял красноярский «Енисей» и нижегородский клуб «Пари НН».

Анастасия Ларина