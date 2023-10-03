Китай пригласил другие страны к участию в его миссии исследования Луны «Чанъэ-8»

На проходящем в эти дни в Баку Международном конгрессе астронавтики Китай пригласил другие страны принять участие в запланированной на 2028 год непилотируемой миссии исследования Луны «Чанъэ-8». Участие в миссии позволит, как указывается в предложении китайской стороны, совместно осуществлять в ходе нее проекты, включая запуск и управление космическими аппаратами этих стран, совместное исследование поверхности Луны и т. п.

Китай отмечает также, что международные партнеры по лунной миссии смогут «воспользоваться» миссией «Чанъэ-8» для доставки своих собственных модулей и грузов на Луну. В документе указывается, что заявки на участие в китайской миссии заинтересовавшиеся страны должны подать не позднее 31 декабря. После этого китайская сторона рассмотрит все заявки и в сентябре 2024 года назовет те, которые прошли отбор.

В задачи миссии «Чанъэ-8», как и предшествующей ей «Чанъэ-7», намеченной на 2026 год, входят поиск в южном полярном регионе Луны полезных ресурсов и подготовка строительства Международной научной лунной станции (МНЛС). МНЛС — совместный проект Китая и России, в рамках которого планируется начать строительство станции в 2031 году.

Алена Миклашевская