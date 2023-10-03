«Автодор» зафиксировал более миллиона проездов автомобилей по трассе М-12

С 9 сентября по 1 октября на участке М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса зафиксировано более 1 млн проездов транспортных средств, сообщили в госкомпании «Автодор».

Пиковым по интенсивности движения стало 1 октября: в этот день было более 63,8 тыс. проездов. Самым популярным у автомобилистов является участок Москва—Электроугли в обход Балашихи, рассказали в «Автодоре»: на него приходится свыше 66% от общего числа проездов.

Трасса М-12 строится с 2020 года. 8 сентября нынешнего года было открыто движения по ее новым участкам, позволившим в бессветофорном режиме проезжать со скоростью 110 км/ч от Москвы до Арзамаса. Проезд по всему участку для легковых авто стоит 2,8 тыс. руб. В декабре планируется открыть отрезок дороги от Арзамаса до Казани, в 2024 году — до Екатеринбурга (за счет реконструкции существующих федеральных дорог и строительства новых).

Подробнее читайте в материале «Автомобилистам открыли путь на восток».

Иван Тяжлов