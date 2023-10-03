В Тюмени водитель иномарки уехал с места ДТП, сбив 14-летнего велосипедиста

Утром во вторник, 3 октября, на улицы Юрия Семовских в Тюмени водитель Lexus сбил 14-летнего велосипедиста. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, водитель уехал с места ДТП, не сообщив в полицию.

По предварительным данным ГИБДД, авария произошла из-за того, что подросток выехал с тротуара на проезжую часть, катаясь на велосипеде. В результате ДТП мальчик получил травму ноги.

Напомним, в Тобольске вечером в понедельник, 2 октября, произошло ДТП с участием питбайка и скутера. За рулем находились двое подростков 11-ти и 14-ти лет. У одного из мальчика была травмирована нога.

Полина Хабарова

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