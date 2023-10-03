В Тобольске двое детей за рулем скутера и питбайка устроили ДТП

В Тобольске вечером в понедельник, 2 октября, произошло ДТП с участием питбайка и скутера. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, за рулем находились двое подростков 11-ти и 14-ти лет.

Как сказано в сообщении, оба водителя без прав ехали в попутном направлении. Один из подростков получил травму ноги, его доставили в больницу для оказания помощи. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, сегодня на 13 км трассы Екатеринбург — Тюмень произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. В результате столкновения легковушка опрокинулась. Одному из водителей потребовалась медицинская помощь.

Дарья Сайнутдинова

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