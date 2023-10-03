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В Ярославле отопление включено в 13% жилого фонда

В Ярославле, как и во всем регионе, 2 октября начался отопительный сезон. За понедельник удалось подключить 39% социальных объектов и 13% жилого фонда. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Николай Степанов на совещании в мэрии.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославле отопление начнут включать 2 октября. По словам мэра Артема Молчанова, объекты социальной сферы готовы к подаче отопления на 100%. Именно в них тепло придет в первую очередь.

Сегодня господин Степанов отчитался, что объекты социальной сферы подключены на 39%: отопление включено в 37 школах из 84, в 88 детских учреждениях из 177, в 10 учреждениях культуры из 64, в 14 учреждениях физической культуры из 54, в 7 учреждениях здравоохранения из 29.

«По централизованным системам жилых домов подключено 3 962 дома, пуск тепла состоялся в 541 доме, что составляет 13,7%. Все объекты будут подключены на этой неделе»,— сказал Николай Степанов. Он отметил, что все идет в плановом режиме и к концу недели, когда ожидается похолодание, во всех объектах будет отопление.

Алла Чижова

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