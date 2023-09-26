В Ярославле отопление включат на следующей неделе

В Ярославле отопление начнут включать 2 октября. Об этом мэр города Артем Молчанов сообщил в своем telegram-канале. Глава города заявил, что объекты социальной сферы готовы к подаче отопления на 100%. Именно в них тепло придет в первую очередь. А вот замена тепловых сетей в городе пока не закончена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В Ярославле уже заменено 96% тепловых сетей — 6,19 из 6,41 км. Также проведены плановые ремонты на источниках теплоснабжения — они полностью готовы отопительному периоду»,— написал Артем Молчанов.

На все многоквартирные дома в Ярославле (4420) оформлены паспорта готовности к зиме. «Ъ-Ярославль» сообщал, что губернатор Михаил Евраев заявил о том, что в этом году отопление во всей области начнут давать одновременно — с 2 октября. Ранее каждое муниципальное образование самостоятельно принимало решение о дате начала отопительного сезона.

Антон Голицын