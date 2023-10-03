В Ульяновске после падения детей из окна школы возбудили уголовное дело

В Ульяновске после падения детей из окна второго этажа школы №64 возбудили уголовное дело по ст. 293 (халатность) и ст. 118 (причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, 2 октября 2023 года после срабатывания экстренной системы оповещения трое детей выпрыгнули из окна школы и получили травмы, в настоящее время они госпитализированы. Системы сработали после того, как на ульяновской ТЭЦ-2 произошел инцидент с просадкой напряжения электроэнергии с последующим полным ее отключением в большей части Заволжского района города.

Следователи выясняют обстоятельства происшедшего.

Подробнее о ситуации в Ульяновске — в материале «Ъ-Волга» «Сигнализация до переломов довела».

Андрей Сазонов