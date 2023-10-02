Cигнализация до переломов довела

В Ульяновске трое детей выпрыгнули из окна второго этажа школы, испугавшись террористической угрозы после ложного срабатывания системы пожарной сигнализации и антитеррористической системы экстренного оповещения. Системы сработали после того, как на ульяновской ТЭЦ2 произошел инцидент с просадкой напряжения электроэнергии с последующим полным ее отключением в большей части Заволжского района города. Прокуратура и региональное следственное управление проводят проверки для установления всех обстоятельств происшедшего. В управлении образования города обещали направить обращение в технические службы и контролирующие органы с просьбой решить технические проблемы и исключить возможность ложных срабатываний систем из-за перепадов напряжения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: с сайта школы №64, сайта школы №64 Фото: с сайта школы №64, сайта школы №64

Прокуратура Заволжского района Ульяновска в связи с госпитализацией нескольких учеников школы № 64, получивших травмы «вследствие инцидента» после срабатывания системы пожарной сигнализации, организовала проверку исполнения законодательства об образовании, сообщило в понедельник ведомство на своем официальном сайте. В тот же день региональное следственное управление информировало, что также «проводит доследственную проверку по факту травмирования двоих детей в возрасте 11 лет и одного в возрасте 14 лет». «Предварительно установлено, что 2 октября 2023 года при эвакуации после срабатывания экстренной системы оповещения из-за сбоя электроснабжения трое детей выпрыгнули из окна школы в Ульяновске и получили травмы, в настоящее время они госпитализированы»,— сообщает СУ СКР.

В понедельник в 9:52 по местному времени в Заволжском районе Ульяновска (крупнейший из четырех районов областного центра) произошла просадка напряжения электроснабжения с последующими перебоями, а затем — полным отключением электроэнергии в большей части района. На большинстве перекрестков перестали работать светофоры, остановились троллейбусы, было отключено холодное водоснабжение, пропала сотовая связь, а затем во многих местах перестали работать и телефоны стационарной связи, отключился интернет. В один момент целый район остался без каких-либо инструментов связи. После 11:30 электроснабжение района было восстановлено, однако, как сообщил «Ъ» представитель провайдера ТТК, им пришлось еще потом почти целый день ходить по заявкам абонентов и восстанавливать вышедшее из строя телекоммуникационное оборудование.

В прокуратуре подробности проверки и самого инцидента не комментируют. Однако источник, близкий к правоохранительным органам, сообщил «Ъ», что из-за перебоев электроснабжения во многих школах района сработала система экстренного оповещения, «везде это прошло спокойно, без паники, но в 64й школе произошел вопиющий случай». По словам собеседника, при первых перепадах напряжения сработали одновременно система пожарной сигнализации и система экстренного оповещения террористической угрозы. Учительница пятого класса (она работает в школе недавно) приняла решение остаться с учениками в помещении класса, наглухо закрыв и забаррикадировав партами дверь, а учеников отведя в дальний угол помещения, подальше от окон. Через 40 минут сторож школы стал ходить по коридору и стучать в двери, объявляя, что все спокойно, можно выходить. Учительница подошла к дверям, чтобы переговорить с тем, кто стучал. В это время один мальчик с криком «террористы!» бросился к окну и выпрыгнул из него (со второго этажа), следом за ним прыгнули еще мальчик и девочка. По словам собеседника, «у девочки сломана нога, у мальчика — повреждение (возможно, ушиб) пятки, и еще у одного мальчика травма спины, все они госпитализированы, врачи отмечают, что их жизни ничто не угрожает».

Старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима пояснил, что в ходе проверки предстоит «выяснить целый ряд нюансов», в том числе «почему и как сработала сигнализация», «почему была именно такой последовательность действий преподавателя», «будет дана оценка действий преподавательского состава при действиях в экстремальной обстановке».

Между тем руководитель городского управления образования Светлана Куликова в беседе с «Ъ» отметила, что «там инструкция вообще не была нарушена», «учительница поступила совершенно правильно — когда сработали одновременно противопожарка и антитеррористическая система экстренного оповещения, в условиях, когда полностью отсутствовала какая-либо связь, учительница забаррикадировала двери и осталась с детьми, отведя их в наиболее безопасное место, а когда трое выпрыгнули, она встала у окна, чтобы никто больше не последовал за этими детьми». «Проблема в другом — психологическая. Дети тоже испугались возможных террористов, а когда все отключено, страх большой. Поэтому сейчас будем совместно с психологами проводить беседы с детьми и с родителями, чтобы дети доверяли учителю и слушали только его, также нужно объяснить детям, что ни в коем случае нельзя подходить к окну»,— пояснила госпожа Куликова.

Она также отметила, что не должно быть ложных срабатываний противопожарной системы и системы экстренного оповещения при перепадах напряжения, в связи с этим, по ее словам, управление готовит обращения в контролирующие и технические службы с просьбой провести необходимые доработки ­системы.

В областной прокуратуре отметили, что «будет дана оценка и действиям контролирующих органов и технических служб по обеспечению правильного функционирования систем экстренного оповещения».

По данным сайта «ПожСистемСтрой» (Москва), ложные срабатывания автоматических систем пожарной сигнализации могут быть связаны, в том числе, с проблемами со связью и перебоями электроснабжения. Выяснить у специалистов регионального управления МЧС, как исключить такие варианты ложного срабатывания систем, в понедельник не удалось — в ведомстве отказались от комментариев по телефону.

Между тем сам инцидент с обес­точиванием Заволжского района обсуждался в понедельник на аппаратном совещании у губернатора региона Алексея Русских. Как доложил губернатору министр ЖКХ и строительства Александр Черепан, инцидент с отключением электроэнергии в Заволжском районе «произошел из-за ошибки персонала» теплоэлектроцентрали ТЭЦ-2, «при переключении шин сработали автоматы защиты».

Алексей Русских поручил «тщательно разобраться» в случившемся на ТЭЦ-2 с привлечением руководства ПАО «Т Плюс» (в его структуру входит ТЭЦ-2). Он также рекомендовал руководству города провести проверку случившегося, установить виновных и привлечь их к ответственности.

Сергей Титов, Ульяновск